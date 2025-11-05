Ученые нашли звезды третьего поколения

Астрономы нашли звезды третьего поколения после анализа данных с космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Эти звезды, сформировавшиеся примерно через 200 миллионов лет после Большого взрыва, состоят из гелия, водорода и лития и встречаются крайне редко. Предыдущие кандидаты не соответствовали основным предположениям об их формировании и свойствах, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Исследовательская группа пришла к выводу, что LAP1-B соответствует трем основным критериям: формирование в области скопления темной материи массой около 50 миллионов солнечных масс, значительная масса (в диапазоне от 10 до 1000 масс Солнца) и групповое расположение, общее количество массы которого составляет несколько тысяч солнечных масс.

Вокруг LAP1-B обнаружено лишь незначительное количество металлов, что подтверждает гипотезу о недавнем взрыве первых массивных звезд в виде сверхновых. Это исследование представляет важность, однако оно не дает окончательного доказательства существования звезд третьего поколения.

Использование космического телескопа и метода гравитационного линзирования может открыть новые возможности для обнаружения удаленных объектов, говорится в материале.