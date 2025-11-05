В Швеции обнаружили сокровища викингов

Археологи из Arkeologerna (сообщество национальных исторических музеев Швеции) совершили крупное открытие в Вестманланде, Швеция.

© Naukatv.ru

В ходе раскопок вдоль автомагистрали E18 между Чепингом и Вестеросом были найдены два вертикальных меча, сверкающие стеклянные бусины и богато украшенная конская сбруя, которые помогают лучше понять жизнь и обряды викингов.

Ритуалы кремации и церемонии памяти

Одной из самых впечатляющих находок стало место кремации в Раллсте, недалеко от Хальстахаммара. На небольшой возвышенности археологи обнаружили два больших погребальных костра, сложенных на вершине холма, видимого издалека. В пепле нашли обгоревшие останки людей и животных, а также изысканные предметы: стеклянные бусины, позолоченные украшения и фрагменты золотых пластин, некогда украшавших гранатовые изделия.

© Naukatv.ru

Сначала специалисты проводили наземные обследования и георадарные сканирования, чтобы выявить места потенциальных захоронений. Затем следовал осторожный раскоп, слой за слоем, с фиксацией артефактов, пепла и следов животных. Каждая находка тщательно документировалась и фотографировалась, а материалы отправлялись на лабораторный анализ, включая изучение микрочастиц золота, стекла и костей, что позволяет восстанавливать технологию изготовления украшений и ритуальные практики.

«Это был центр церемоний, где умерших чествовали впечатляющим образом, проявляя силу и память, которые было видно каждому, кто проходил мимо», — пояснил руководитель проекта Фредрик Ларссон.

Мечи, вбитые в землю

© Naukatv.ru

Особое внимание привлекает находка, где два меча стояли вертикально в более древнем кургане вендельского периода. Лезвия сломаны, что указывает на использование значительной силы при их установке.

«В Швеции таких мест всего несколько, стоящие мечи могли обозначать воинов высокого ранга или могилы влиятельной династии», — говорит Ларссон

Рядом были похоронены мужчина и женщина, которые имели какую-то близкую социальную связь. Археологи рассматривают варианты: партнерство при жизни, равенство в смерти или участие в ритуальном жертвоприношении.

Лошади как символ статуса

В Сюльте, недалеко от Чепинга, археологи исследовали захоронение XI века, использовавшееся с VIII до начала XIII века. Почти в 30 могилах были кремированы вместе с хозяевами лошади, украшенные великолепной злотой сбруей, колокольчиками и бронзовыми деталями.

«Снаряжение для лошадей было словно костюм — блестящее, звенящее и привлекающее внимание. Лошади служили не только транспортом, но и символом богатства, статуса и духовного перехода в загробную жизнь», — объяснил Ларссон.

Повседневная жизнь и связь с ритуалом

Помимо захоронений, раскопки выявили следы фермерских домов, хлебных печей и мастерских по обработке железа. Один участок располагался рядом с крупнейшим наскальным изображением Вестманланда в Хельесте, связывая домашнюю жизнь с ритуальной традицией. Эти данные показывают преемственность и изменения общества: от языческих костров к христианским могилам, от воинских династий к земледельческим общинам, от ритуалов предков к повседневной жизни.