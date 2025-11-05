Мимо Земли пройдут два крупных выброса плазмы

Два крупных выброса плазмы, в том числе от вспышки высочайшего класса - Х, произошедшей 4 ноября, пройдут мимо Земли.

© NASA

Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Оба больших выброса плазмы, первый, наблюдавшийся 3 ноября, и второй, главный, от вчерашней вспышки X1.8, согласно результатам моделирования, проходят мимо Земли", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в обоих случаях вещество отклонено от направления на Землю примерно на 50-60 градусов. "Можно заметить, что последнее из облаков, сформированное во время вчерашней вспышки X1.8, пройдет совсем близко и с некоторой вероятностью даже заденет планету краем через трое суток, но даже в этом случае последствия будут минимальные", - говорится в сообщении.

На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

Отмечается, что для вспышки Х1.2, которая произошла в ночь на 5 ноября, расчеты не приводились. Поскольку событие произошло на обратной стороне Солнца, то повлиять на Землю оно не могло.