В России увеличили срок хранения данных интернет-пользователей

Правительство продлило срок хранения данных интернет-пользователей с одного года до трех лет. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

Обязанность по хранению таких данных распространяется на операторов распространения информации (ОРИ). К ним, в свою очередь, относят лиц, обеспечивающих работу информсистем и программ для электронных вычислительных машин, предназначенных для приема, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей интернета. Точный состав информации, которую они обязаны хранить, указан в постановлении кабмина № 1526.

К ней, например, относятся сведения о пользователе, о регистрационных данных, о фактах авторизации и другие.

Субъекты ОРИ обязаны передавать соответствующую информацию по запросу правоохранителей. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала установить системы оперативно-разыскных мероприятий от крупных российских банков — при этом его собеседник тогда пояснял, что банки как раз попадают под критерии для получения статуса ОРИ, а потому к ним и поступило соответствующее требование.