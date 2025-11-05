Дочерняя компания Apple запатентовала в России умную колонку

Компания Beats («дочка» Apple) запатентовала на территории России умную колонку. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале со ссылкой на данные Роспатента.

По данным издания, в прошлом году Роспатент отказывал американцам в выдаче свидетельства на право собственности товарного знака из-за логотипа – латинской буквы «b», на который у представителей Beats уже имелись исключительные права в России.

Позже изображение было скорректировано, и компания получила одобрение от российской службы по интеллектуальной собственности.

До этого газета «Известия» со ссылкой на данные ключевых участников потребрынка писала, что продажи бытовой техники с ИИ-функциями в российских магазинах выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. Глава бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров назвал эту ситуацию устойчивым трендом.