Оперативная память дорожает быстрее золота

Цены на чипы DRAM стремительно растут из-за высокого спроса в индустрии искусственного интеллекта. По данным Commercial Times, контрактные цены на DRAM увеличились на 171,8 % по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Рост превзошел динамику цен на золото.

Председатель Adata Чэнь Либай ожидает, что в четвертом квартале 2025 года начнется «бычий» рынок DRAM, с возможным дефицитом в 2026 году. Цены на DRAM, NAND и жесткие диски продолжают расти из-за высокого спроса со стороны производителей серверов для искусственного интеллекта. Этот тренд, как предполагается, сохранится на ближайшие четыре года.

Как отмечается, производители памяти все больше ориентируются на нужды центров обработки данных, выпуская больше модулей RDIMM и HBM, и меньше — DDR5 для обычных пользователей. В результате цены на DDR5 для настольных компьютеров выросли вдвое. Например, комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 (2×16 ГБ) сейчас продается за $183, тогда как в июле его можно было приобрести за $91.

Ранее сообщалось, что китайским властям приходится субсидировать покупку электроэнергии различным компаниям, связанным с ИИ, так как китайские чипы потребляют огромное количество энергии.