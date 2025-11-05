SpaceX запустит «фабшипы»

Стартап Besxar заключил соглашение с компанией SpaceX о проведении 12 запусков, направленных на тестирование орбитального производства полупроводниковых компонентов, сообщает 3dnews.ru.

Целью проекта является создание первой фабрики в космосе, специализирующейся на выпуске чипов. Вакуумные условия космического пространства обеспечат беспрецедентную чистоту производственного процесса.

Прототипы модулей размером с микроволновую печь будут установлены на ракеты-носители Falcon 9 и отправлены в космос для проведения испытаний в условиях вакуума на несколько минут. Первый запуск запланирован на конец текущего года, а последующие — в следующем.

Контракт с компанией SpaceX стал первым в рамках программы возвращаемой полезной нагрузки, что предоставит возможность возвращать образцы сразу после запуска. По завершении успешных испытаний Besxar намерена начать массовое производство чипов на орбите к 2030 году.