Эксперт объяснил механизм действия детских сим-карт

Основные предлагаемые функции детской сим-карты включают ограничение доступа к нежелательным сайтам и соцсетям с возрастным цензом, блокировку звонков с неизвестных номеров и подозрительных сообщений, возможность ограничивать время использования интернета и получать данные о местонахождении ребёнка без подачи официального заявления.

Об этом рассказал в беседе с RT основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров.

По его словам, в отличие от приложений родительского контроля, которые ребёнок может удалить, фильтрация на уровне сим-карты будет более надёжной.

При этом, как отметил специалист, эффективность системы будет напрямую зависеть от качества технологий фильтрации, которые не должны блокировать полезный образовательный контент.

«Представляется важным отметить и риск того, что злоумышленники могут использовать детские сим-карты для перепродажи или передачи третьим лицам в целях слежки», — объяснил Бедеров.

Он также предположил, что чрезмерный контроль без объяснения причин может восприниматься ребёнком как наказание и подрыв доверия, что способно спровоцировать конфликт.

«Технические средства не заменяют открытого диалога с детьми о правилах безопасности в сети. Сим-карта — это инструмент, но он не учит ребёнка цифровой грамотности. Без параллельной образовательной работы, объясняющей, почему некоторые ссылки опасны, а на некоторых сайтах не стоит регистрироваться, устойчивых навыков безопасности не сформировать», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России введут детские сим-карты.