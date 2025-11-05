Nothing Phone (3a) Lite появился в продаже на AliExpress

На AliExpress стартовали продажи нового смартфона Nothing Phone (3a) Lite. Устройство предлагает достойные за свою цену характеристики и узнаваемый минималистичный дизайн бренда.

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Pro с поддержкой 5G.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, а для удобства пользования предусмотрены сканер отпечатков пальцев и NFC.

Камера получила основной модуль на 50 Мп и фронтальную на 16 Мп, обеспечивая достойное качество фото и видео.

С учетом скидок, цены на Nothing Phone (3a) Lite начинаются от 15 282 рублей. Смартфон доступен у официальных дистрибьюторов.