Microsoft решила не красть контент для обучения ИИ у медиагиганта

Американская медиакомпания People Inc., ранее известная как Dotdash Meredith, достигла договоренности с корпорацией Microsoft о лицензировании своего контента для использования в системах искусственного интеллекта (ИИ). Об этом было объявлено в ходе публикации отчета о доходах материнской структуры IAC за третий квартал, о чем сообщает издание TechCrunch.

© Газета.Ru

Данное партнерство предусматривает участие People в запуске нового маркетплейса от Microsoft. Эта площадка позволит разработчикам ИИ-решений осуществлять прямые выплаты издателям за использование их материалов. Это уже второе крупное соглашение медиагиганта в сфере ИИ; ранее аналогичный договор был подписан с OpenAI.

Генеральный директор People Нил Фогель подчеркнул, что Microsoft «продемонстрировала готовность платить за контент, способствующий развитию ИИ». Он также уточнил, что ассистент Microsoft Copilot станет первым покупателем на этой новой платформе. По словам Фогеля, подписание сделки подтверждает высокую ценность издательских материалов для всей ИИ-индустрии.

People Inc. предпринимает активные шаги по защите своих прав, используя технологию Cloudflare для блокировки несанкционированного доступа роботов ИИ. Фогель отметил, что эти меры ускорили процесс переговоров с технологическими гигантами и будут способствовать заключению новых лицензионных контрактов в будущем.