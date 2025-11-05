Спрогнозирован рост цен на мини-ПК

Компания Minisforum, мировой производитель мини-ПК, спрогнозировала рост цен на эти компьютеры из-за роста стоимости комплектующих, особенно устройств памяти: DRAM и флэш-накопителей. Об этом пишет портал PCWorld.

В соцсети X Minisforum объявила о «незначительной корректировке цен» в связи с глобальными материальными затратами в силу удорожания сырья, отметив, что на модели без предустановленной памяти DDR5 и твердотельных накопителей SSD цены пока не изменятся. Масштабы и продолжительность повышения цен не разглашаются, однако подчёркивается, что дефицит памяти растёт.

При этом другие производители мини-ПК пока не делали подобных заявлений, но, как отмечает PCWorld, нестабильный рынок комплектующих, обусловленный спросом на ИИ, привел к серьёзному росту цен. К примеру, компания TrendForce сообщила о недельном росте цен на DDR4-3200 на 15,9% и на 27,96% на платы TLC ёмкостью 512 ГБ. Сокращение производства DDR4 и накопление покупателями запасов усугубляют дефицит и рост цен.