В России появятся детские сим-карты

На форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о внедрении детских сим-карт, регистрируемых с одобрения родителей.

Это позволит взрослым отслеживать местоположение ребенка без необходимости официального обращения, передает РИА Новости.

Нововведение направлено на усиление безопасности детей и упрощение контроля за их перемещением. Подобная мера облегчит поиск ребенка в случае экстренных ситуаций.

Министр также рассказал о том, что пожилые россияне смогут назначить на портале «Госуслуги» доверенное лицо, у которого будет возможность получить доступ к их местоположению без решения суда или подачи официального заявления.