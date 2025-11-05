Впервые в истории освоения космоса на орбите пожарили куриные крылышки и говяжьи стейки. На борту китайской космической станции начала работу конвекционная печь, доставленная кораблем «Шэньчжоу-21», передает Синьхуа.

Переданное со станции видео запечатлело, как бортинженер У Фэй достает маринованные куриные крылышки из упаковки, помещает их на шампуры в специальную стойку и отправляет в печь. Около получаса ожидания — и готово блюдо горячих и хрустящих куриных крылышек в стиле «Новый Орлеан».

Ван Цзе из экипажа «Шэньчжоу-20» и У Фэй, оба родом из автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, известного своей высококачественной говядиной и бараниной, также приготовили в печи стейки с черным перцем. Шестеро тайконавтов разделили вкусную трапезу, их лица сияли от удовольствия.

Нештатная ситуация

Космический корабль «Шэньчжоу-21» был запущен в ночь на пятницу, и спустя несколько часов три члена его экипажа прибыли на космическую станцию. Они провели несколько дней, живя и работая вместе с экипажем «Шэньчжоу-20», который должен был вернуться на Землю 5 ноября. К сожалению, возвращение пришлось отложить из-за угрозы космического мусора.

Тайконавты пока продолжают работать бок о бок с вновь прибывшими коллегами — они изначально готовились к длительной экспедиции. На космодроме тем временем установлены ракета-носитель «Чанчжэн» и космический корабль «Шэньчжоу» на случай спасательной операции.

Космическая печь значительно модернизирована по сравнению с обычными земными печами. Как рассказал Лю Вэйбо из Китайского центра исследований и подготовки космонавтов, усовершенствования включают технологии точного контроля температуры, сбора остатков, высокотемпературного катализа и многослойной фильтрации. Это позволяет сделать приготовление пищи бездымным, что критически важно на орбите.

Духовка и ее система очистки прошли тщательные испытания, чтобы гарантировать соответствие условиям допуска для использования на космической станции и возможность непрерывной и надежной работы до 500 циклов.

Разнообразное меню

Космическая печь стала прорывом в системе жизнеобеспечения тайконавтов. Ее использование позволило расширить ассортимент продуктов питания до более чем 190 наименований, а цикл меню увеличен до 10 дней. Теперь экипаж может лакомиться свежими овощами, орехами, пирожными и мясом.

По словам Лю, после нескольких месяцев пребывания в относительно ограниченном пространстве станции возможность полакомиться ароматными куриными крылышками и стейками или свежеиспеченными арахисом и хлебом, приготовленными самостоятельно, несомненно, подарит тайконавтам чувство удовлетворения.