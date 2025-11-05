Найдена самая большая в мире паутина

Ученые описали самую большую в мире паутину, найденную в пещере на границе Греции и Албании. Она занимает 106 квадратных метров, в ней проживают более 111 тысяч паукообразных. Объект представляет собой «лоскутное одеяло» из тысяч отдельных паутин воронкообразной формы.

© Mir24.TV

Паучий «мегаполис» обнаружили в «Серной пещере». Она была образована серной кислотой, образовавшейся в результате окисления сероводорода в грунтовых водах.

Как показали исследования, паутину образовали представители двух видов пауков: Tegenaria domestica, также известный как домовой паук, и Prinerigone vagans. Ученые насчитали в пещере около 69 000 особей T. domestica и более 42 000 особей P. vagans. Это первый известный случай совместного сосуществования этих двух видов в одной колонии.

Домовые пауки могли бы охотиться на Prinerigone vagans. Но недостаток света в пещере мог ухудшить их зрение. Поэтому они перешли на рацион из мошек, которые, в свою очередь, питаются белыми микробными биопленками из бактерий, окисляющих серу в пещере.

От Конго до Амазонки: крупнейшие дождевые леса на Земле

Молекулярные данные показали, что пещерные пауки генетически отличаются от своих сородичей, живущих снаружи. Это свидетельствует, что колония образовалась достаточно давно, и ее обитатели адаптировались к пещерным условиям, сообщает Subterranean Biology.

Ранее стало известно, что в Бразилии прошел «паучий дождь». Это обычное явление для жаркого и влажного периода, который длится в стране с декабря по март. Пауки не представляют опасности для людей.