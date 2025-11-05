В Сеть слили исходный код App Store

Исходный код веб-версии App Store оказался в открытом доступе на GitHub из-за технической ошибки Apple. При этом, по оценке экспертов, инцидент не несет рисков для безопасности и данных пользователей, сообщает Rozetked.

© Газета.Ru

Новая веб-версия App Store была запущена в начале ноября. Спустя несколько часов после релиза разработчик под псевдонимом rxliuli обнаружил, что часть исходных файлов доступна без ограничений. По всей видимости, Apple не деактивировала файлы sourcemaps, что позволило проанализировать структуру приложения с помощью стандартных инструментов браузера Chrome.

Автор утечки заявил, что разместил архив на GitHub исключительно в образовательных целях. Репозиторий пока остается общедоступным, и компания Apple официально не потребовала его удаления.

Специалисты отмечают, что в результате утечки в сеть не попали серверные компоненты или пользовательские данные, а опубликованные материалы не могут быть использованы для несанкционированного доступа к системе.

В веб-версии App Store пользователи могут искать и просматривать приложения с браузера, даже если у них нет iPhone или Mac.