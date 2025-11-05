Cмартфон Honor X9d прошел краш-тест на скорости свыше 200 км/ч

Блогеры и мотогонщик Глеб Кольцов провели экстремальный краш-тест HONOR X9d, чтобы проверить, насколько оправдан его статус «неубиваемого смартфона».

© Ferra.ru

Испытание прошло на трассе Moscow Raceway при температуре около нуля и мокром покрытии. Устройство привязали к BMW S1000RR. Байк разогнали свыше 200 км/ч. HONOR X9d несколько раз падал, скользил по асфальту и даже попал под колесо мотоцикла с дождевой резиной.

Финальным этапом стал полный круг по трассе — устройство тащили за байком до самого финиша. Несмотря на удары и царапины, смартфон сохранил работоспособность: экран включился, сенсор сработал, камера осталась целой.

После падения с воздушного шара и асфальтного испытания, HONOR X9d показал, что его вполне честно можно считать одним из самых прочных на рынке.