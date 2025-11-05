OpenAI выпустила ИИ-генератор видео Sora для Android

Компания OpenAI объявила о выходе Android-версии приложения Sora для создания видеороликов с помощью искусственного интеллекта. Приложение уже доступно в Google Play в США и ряде других регионов, сообщает Rozetked.

Пользователи приложения получат доступ к ленте с контентом, оформленной в формате, напоминающем TikTok. Также в Sora имеется функция «камео», позволяющая добавлять в ролики собственное лицо, изображения друзей или домашних животных. Для этого используется встроенное сканирование лица, недоступное в веб-версии.

Доступ к расширенной версии Sora 2, предназначенной для создания гиперреалистичных видео, по-прежнему осуществляется по приглашениям. Тем не менее, в некоторых странах OpenAI временно сняла это ограничение.

Пользователи бесплатного тарифа могут создавать видеоролики длительностью до 15 секунд, тогда как подписчики Pro-тарифа стоимостью $200 в месяц получают возможность генерировать видео до 25 секунд и объединять несколько сцен в одном проекте.

В сентябре приложение Sora вышло для iOS и в веб-версии. Ролики, созданные с помощью ИИ, мгновенно заполнили соцсети.