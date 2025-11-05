Apple готовит дешевый MacBook с процессором iPhone

Apple разрабатывает свой самый дешевый ноутбук, который получит процессор от iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

© Apple

Главной особенностью новинки станет цена — она будет ниже $1000, что позволит модели занять нишу между iPad и MacBook Air. Ранее источники сообщали, что стоимость устройства может составить порядка $600–700.

По предварительным данным, ноутбук получит 13,6-дюймовый дисплей, алюминиевый корпус и два порта USB-C 3.2 Gen2 без поддержки Thunderbolt. Также сообщается об отсутствии подсветки клавиатуры, что подчеркивает бюджетный характер устройства.

За производительность устройства будет отвечать мобильный чип Apple A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro. Хотя он уступает по производительности флагманскому M4, ожидается, что его вычислительных возможностей будет достаточно для большинства повседневных задач. Система также предложит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Выход этого устройства может ознаменовать начало новой ценовой стратегии Apple — компания, традиционно ориентирующаяся на премиум-сегмент, впервые за долгое время готовит действительно доступный ноутбук собственного производства.

По данным отраслевых источников, устройство с внутренним кодовым обозначением J700 уже находится на ранних стадиях производства, а его релиз ожидается в первом квартале следующего года.