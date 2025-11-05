Смартфон RedMagic 11 Pro испытали огнем и ножом

Автор YouTube-канала JerryRigEverything протестировал на прочность новый игровой смартфон RedMagic 11 Pro. В ходе эксперимента блогер не только оценил качество сборки аппарата, но и изучил его систему охлаждения.

© JerryRigEverything/YouTube

По результатам испытаний экран смартфона продемонстрировал стандартные показатели устойчивости к царапинам — первые повреждения появились от инструмента с уровнем твердости 6 по шкале Мооса. При тестировании огнем дисплей выдержал около 20 секунд воздействия пламени и быстро восстановился после нагрева. Проверку на изгиб устройство прошло успешно — корпус не поддался деформации.

Особое внимание блогер уделил системе охлаждения RedMagic 11 Pro, включающей испарительную камеру, встроенный вентилятор и элементы жидкостного охлаждения, частично видимые под прозрачной задней крышкой. На боковых гранях предусмотрены воздухозаборники для эффективного отвода тепла.

При этом блогер усомнился в практической эффективности жидкостного охлаждения, допустив, что оно может носить декоративный характер. Тем не менее, общая конструкция устройства и уровень защиты получили положительную оценку — по шкале JerryRigEverything смартфон показал высокий уровень надежности.