Экраны линейки iPhone 17 уступили в тесте недорогому Google Pixel 9a

DxOMark опубликовал результаты тестирования экранов всей линейки iPhone 17. Вывод оказался неожиданным — дисплеи Apple набрали 151 балл, уступив даже среднебюджетному Google Pixel 9a с 155 баллами.

Эксперты оценивали экраны по яркости, контрасту, точности цветов и отклику сенсора.

Отмечается, что Apple улучшила скорость реакции и читаемость на солнце, но в темных условиях автояркость чрезмерно занижена, что делает использование неудобным без ручной корректировки.

Передача цветов по-прежнему остается сильной стороной iPhone, особенно при отключенной функции True Tone.

Экран демонстрирует стабильный баланс белого и высокое качество видео, однако яркость в темноте скачет из-за агрессивной автонастройки.

Зато сенсорная панель iPhone 17 признана одной из лучших на рынке — с минимальной задержкой, частотой обновления 480 Гц и системой Display Pulse Smoothing, снижающей ШИМ-мерцание и утомляемость глаз.