Утилита для возвращения меню «Пуск» из Windows 10 обновилась

Популярная утилита Explorer Patcher, возвращающая классическое меню «Пуск» и панель задач из Windows 10, получила обновление до версии 26100.4946.69.6. Релиз уже доступен на GitHub и приносит ряд улучшений стабильности и совместимости.

© Ferra.ru

Главное новшество — улучшенная поддержка ARM-систем, включая корректную работу сочетаний Alt+Tab и Win+X, а также восстановленные анимации открытия и закрытия окон.

Кроме того, разработчики исправили ошибку с пропажей заголовков в «Проводнике» в сборках Windows 11 (22H2 и выше) и устранили графические артефакты в версиях 24H2. Также было оптимизировано отображение XAML-папок, чтобы предотвратить сбои при переключении между разделами «Главная» и «Галерея».

Explorer Patcher остается востребованным инструментом среди пользователей, которые предпочитают интерфейс Windows 10 и не приняли визуальные изменения Windows 11 в стиле Fluent.