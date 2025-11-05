Возвращение экипажа китайского корабля «Шэньчжоу-20» отложили

Возвращение китайского корабля «Шэньчжоу-20» отложено после контакта с мелким космическим мусором, командование оценило риски для безопасности экипажа, передает Центральное телевидение Китая.

Миссия по возвращению пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с орбитальной станции «Тяньгун» была перенесена после инцидента с космическим мусором, передает РИА Новости. Центральное телевидение Китая сообщило, что судно предположительно подверглось воздействию мелких фрагментов, сейчас проводится анализ риска влияния мусора на экипаж и корабль.

В заявлении управления программы пилотируемых полетов КНР отмечается: «Для обеспечения безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о переносе миссии по возвращению «Шэньчжоу-20», первоначально запланированной на 5 ноября».

Экипаж «Шэньчжоу-20» прибыл на станцию 24 апреля. В состав входят три космонавта: командир Чэнь Дун, для которого это третий полет, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, совершающие первые космические полеты в своей карьере. До службы в космосе Чэнь Чжунжуй служил летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.

Планировалось, что экипаж «Шэньчжоу-20» вернется 5 ноября после прибытия «Шэньчжоу-21», который доставил новую смену космонавтов на станцию. Запуск «Шэньчжоу-21» прошел успешно, смена экипажа была подготовлена.

