В России создали интерфейс для умного дома, работающий без интернета

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) создали голосовой помощник «Командор» для систем умного дома, функционирующий полностью автономно без подключения к интернету. Локальная обработка данных обеспечивает защиту от взлома и предотвращает утечку конфиденциальной информации, поскольку все голосовые команды обрабатываются непосредственно на устройстве без передачи в облачные сервисы. Информация об этом появилась на сайте вуза.

© Газета.Ru

Система способна распознавать бытовые команды, включая контекстные запросы, и совместима с популярными протоколами умного дома — HTTP, ZigBee и LoRaWAN. Технология построена на трех нейросетевых моделях, выполняющих преобразование речи в текст, семантический анализ и исполнение команд. Для работы достаточно маломощного оборудования, такого как мини-компьютер Raspberry Pi.

Разработчики подчеркивают, что в отличие от коммерческих аналогов, постоянно передающих данные на внешние серверы, их решение обеспечивает полный контроль пользователя над личной информацией.

«Главная особенность «Командора» в том, что никакой голос не уходит дальше устройства — всё происходит локально, без обращения к внешним серверам. Это значительно снижает риски взлома и утечки данных. Такое решение, конечно, дороже, но оно нужно тем, кто особенно заботится о защите информации и не хочет, чтобы микрофон в доме «подслушивал» и отправлял записи куда-то в облако», – рассказал ведущий научный сотрудник ЦИИ НГУ Евгений Павловский.

В перспективе система получит функции адаптации к привычкам владельцев и прогнозирования их действий, что станет шагом к созданию безопасных интеллектуальных домашних систем.