Смартфоны Samsung подорожают

Корпорация Samsung поднимет цены на новые смартфоны. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Отраслевые источники медиа рассказали, что смартфоны Galaxy S26 окажутся заметно дороже Galaxy S25. Это связывают с ростом расходов на комплектующие — в том числе, память. По данным источников, за год цены на процессоры и прочие ключевые детали выросли на 12 процентов, модули камер — 8 процентов.

Рост цен также связывают с дефицитом оборудования из-за спроса на компоненты для серверов, необходимых для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Ожидается, что Samsung намерена переложить расходы на потребителей, подняв цены на новые устройства. Релиз девайсов серии Galaxy S26 состоится в начале 2026 года.

«Рост цен на готовую продукцию из-за роста стоимости компонентов — явление, характерное для всей индустрии смартфонов», — заметили специалисты ETNews.

Журналисты напомнили, что ранее цены на некоторые модели iPhone подняла Apple. В Китае подорожали телефоны местных брендов Xiaomi, Vivo и Oppo.

Ранее инсайдер под ником Alchimist Leaks раскрыл все важнейшие характеристики смартфонов Samsung Galaxy S26. В том числе, он рассказал, что аппараты получат процессор Exynos 2600 и не меньше двух камер.