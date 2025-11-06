Названы лучшие телевизоры в пределах 45-80 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти телевизоров для спальни, стоимость которых не превышает 80 тыс. руб.
Открывает список Hisense 55E7Q Pro за 45,1 тыс. руб., оснащенный 55-дюймовым QLED-экраном с разрешением 4K, частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive, а также яркостью 350 нит. Среди прочих особенностей отмечается наличие динамиков мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos, ОС VIDAA, функций 4K AI Upscaler, Sport Mode, Game Bar, VRR, ALLM-режима с минимальной задержкой отклика изображения, а также AMD FreeSync Premium и Filmmaker Mode.
Следом идет Tuvio 4K Ultra HD MiniLED Frameless 55 с 55-дюймовым miniLED-дисплеем с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и яркостью 500 нит, стереодинамиками на 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos и ОС Google TV с поддержкой Android-приложений. В России этот телевизор предлагается от 48 тыс. руб.
Топ-3 замыкает LG 55QNED86A6A. При цене в 70,3 тыс. руб. эта модель может похвастаться QNED-панелью на 55 дюймов с разрешением 4K, поддержкой Dolby Vision и HDR10, частотой 120 Гц и яркостью до 720 нит. Телевизор имеет движок alpha8 4K Gen2 с ИИ-функциями для оптимизации качества изображения и звука. Среди прочих отличительных особенностей называют стереодинамики мощностью 20 Вт с функцией автонастройки громкости и AI Sound Pro, систему webOS 25 и LG ThinQ для удаленного управления со смартфона.
В топ также вошли TCL 55Q7C и «Яндекс.ТВ Станция Про MiniLED» за 71,4 и 76,6 тыс. руб. соответственно.