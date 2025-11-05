Почему одним людям нравится ИИ, а другие его ненавидят

Искусственный интеллект прочно вошёл в нашу повседневную жизнь. И всё же пользоваться им некоторым из нас бывает дискомфортно. Вот с чем это может быть связано.

© Ferra.ru

Симпатия или неприязнь к искусственному интеллекту объясняется просто. Люди склонны доверять системам, которые понимают, а ИИ мы не понимаем. Традиционные инструменты кажутся нам более привычными: поворачиваешь ключ, и машина заводится. Многие же нейросети работают как чёрные ящики: вы вводите запрос - и сразу получаете ответ. Как это происходит, от нас скрыто. Психологически это заставляет чувствовать дискомфорт и нервирует.

Другая причина так называемого отвращения к алгоритму - это то, что мы проецируем на системы искусственного интеллекта эмоции и намерения. Когда ChatGPT отвечает «слишком вежливо», то некоторые находят это жутким. Когда система рекомендаций становится слишком точной, то она становится навязчивой. По итогу мы начинаем подозревать манипуляцию. Учёные уже не раз подтверждали, что люди реагируют на машины социально, даже зная, что они не люди.

© Defense Security Monitor - Forecast International

Также мы более снисходительно относимся к человеческим ошибкам, чем к ошибкам машин. Когда ошибается человек, мы понимаем его и можем даже сопереживать. Когда то же самое совершает ИИ, мы чувствуем, что нас предали. Мы верим, что машины логичны и бесстрастны, поэтому наша реакция на их ошибки острее.

Наш мир полон дипфейков и алгоритмических решений, и отсутствие эмоционального отклика в нём становится проблемой. Потому что мы не знаем, как к этому относиться.

Кроме того, важно отметить, что не все подозрения в отношении ИИ не имеют смысла. Было доказано, что алгоритмы отражают и усиливают предвзятость, особенно при подборе персонала, охране правопорядка, оценке кредитоспособности.