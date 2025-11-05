Под Петербургом нашли древнейший окаменевший пень

Уникальная палеонтологическая находка была сделана неподалеку от города Луга Ленинградской области. Ученые обнаружили окаменевший пень, предварительный возраст которого оценивается в 385 миллионов лет. Эта окаменелость претендует на звание древнейшей из когда-либо найденных на территории России.

© yamal1.ru

Согласно изданию Neva.Today, ценный образец был обнаружен энтузиастом Денисом Гогуевым в ходе раскопок, проходивших под руководством директора палеонтологического музея Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дмитрия Григорьева. Как отметили специалисты, главная ценность находки — ее исключительная сохранность. Окаменелость позволяет детально изучить внутреннюю структуру не только ствола, но и корневой системы древнего растения, что является крайне редким случаем в палеонтологии.

По предварительной гипотезе исследователей, пень принадлежит к ранее неизвестному виду растений из девонского периода — эпохи, когда на Земле только начинали появляться первые леса. В тот период планету покрывали гигантские папоротниковидные растения, высота которых могла достигать 10–12 метров.

Для подтверждения научной гипотезы образец будет направлен на комплексный анализ в лаборатории СПбГУ.

