Зафиксирована самая яркая вспышка от сверхмассивной черной дыры

Американские ученые зафиксировали самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, ее свет можно сравнить с 10 трлн солнц. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на доклад астрономов.

© Robert Hurt, Caltech

Такие вспышки могут возникать из-за пересечения магнитных полей или помех в газовых аккреционных дисках, расположенных вокруг черных дыр, пояснили исследователи.

«Сначала мы не очень поверили цифрам об энергии [от вспышки]», — заметил профессор Калифорнийского технологического института Мэтью Грэм.

Ученый уточнил, что последний раз вспышка была зафиксирована в 2018 году. С того момента размер космического явления увеличился в 40 раз.

Специалисты предположили, что причиной вспышки стала взорвавшаяся из-за приближения к черной дыре крупная звезда.

По их словам, момент взрыва был зафиксирован на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли, что делает вспышку не только самой яркой, но и самой далекой за всю историю наблюдений.

Открытие позволит ученым «исследовать взаимодействие сверхмассивных черных дыр с окружающей средой на ранних этапах Вселенной», пояснил Джозеф Майкл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.