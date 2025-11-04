Японские компании выступили против ИИ Sora 2 от OpenAI из-за кражи контента

Торговая ассоциация Японии, известная как CODA, которая занимается продвижением контента местных медиагигантов на международной арене, выступила с официальным обращением к компании OpenAI. Ассоциация потребовала немедленно прекратить использование произведений своих членов для обучения и генерации видео с помощью новейшей модели искусственного интеллекта Sora 2. Об этом сообщает издание The Verge.

В состав CODA входят одни из самых влиятельных игроков японской индустрии развлечений, включая Bandai Namco, Square Enix, издательство Kadokawa Corporation, которому принадлежит FromSoftware, а также культовая анимационная студия Ghibli.

Представители объединения прямо указали на то, что применение материалов японских правообладателей в обучающих данных генератора может быть квалифицировано как прямое нарушение законодательства об авторском праве. CODA подчеркивает, что механизм работы Sora 2 с правообладателями не согласуется с нормами японского права, и поэтому OpenAI не может ссылаться на свою текущую политику исключения.

Ассоциация также призвала руководство OpenAI искренне и оперативно реагировать на все обращения членов CODA, касающиеся нарушений авторских прав, обнаруженных в Sora 2. Это заявление ясно сигнализирует о том, что CODA считает сложившуюся практику неприемлемой и готова отстаивать свои интересы, вплоть до судебных разбирательств.