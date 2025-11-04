Россиянам рассказали о трех признаках повреждения смартфона из-за мороза

Длительное использование мобильных устройств при низких температурах может привести к их выходу из строя. Одной из распространенных неисправностей, возникающих из-за холода, является повреждение сенсорного слоя экрана. Об этом и других признаках поломки смартфона из-за мороза «Газете.Ru» рассказал мастер по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов.

© Газета.Ru

Первый тревожный признак — регулярное образование конденсата внутри корпуса, особенно на матрице дисплея или объективах камер. Вторым симптомом становятся проблемы с откликом сенсора или визуальные артефакты: искажение цветопередачи, появление темных пятен на экране, которые не исчезают после прогрева устройства.

«Также могут проявиться искажение цветов или темные пятна на экране, которые не исчезают со временем. Подобные симптомы часто говорят о том, что холод повредил чувствительные компоненты: сенсорную панель и матрицу дисплея», – сказал Демидов.

Третьим маркером проблем Демидов называет аномальное поведение аккумулятора. После переохлаждения батарея может терять емкость, что выражается в ускоренном разряде даже при комнатной температуре или спонтанных отключениях устройства при достаточном уровне заряда.

Специалист рекомендовал при обнаружении этих симптомов незамедлительно обратиться в сервисный центр для диагностики. Профессиональная проверка включает тестирование аккумулятора, выявление окисленных контактов и восстановление работоспособности девайса, если повреждения не являются необратимыми.