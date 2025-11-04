Microsoft в 10 раз ускорила запуск игр благодаря облачной компиляции шейдеров

Компания Microsoft представила новую технологию Advanced Shader Delivery (ASD), которая значительно ускоряет запуск игр и снижает нагрузку на устройства.

© Ferra.ru

Новая система переносит процесс компиляции шейдеров из локальной среды в облако, что позволяет загружать уже подготовленные данные вместе с игровыми файлами.

Благодаря этому подходу некоторые игры запускаются до 10 раз быстрее, работают стабильнее и меньше подвержены микрофризам и статтерингу. Кроме того, по данным Microsoft, технология снижает энергопотребление, что особенно важно для портативных систем.

Пока Advanced Shader Delivery доступна только на консолях ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, вышедших в октябре 2025 года. Однако позже Microsoft планирует расширить поддержку на другие устройства под управлением Windows.

Среди игр, уже поддерживающих ASD, значатся:

Avowed;

Clair Obscur: Expedition 33;

Call of Duty: Black Ops 6;

Dead Island 2;

Forza Horizon 5;

The Outer Worlds 2;

Grand Theft Auto V Enhanced.

Microsoft отмечает, что список тайтлов с поддержкой ASD будет постепенно пополняться.