«Радиостанция Судного дня» передала одно новое сообщение"

«Радиостанция Судного дня» 3 ноября передала в эфире новое послание. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Радиостанция вышла в эфир в 15:36 мск, прозвучало сообщение «НЖТИ 16366 СУГУБЫЙ 3087 9610».

Предыдущий раз «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выходила в эфир 29 октября. Тогда прозвучало слово «тормомозг».

15 октября «Радиостанция Судного дня» передала слово «измождение».

6 октября в эфире УВБ-76 прозвучало слово «орехобрус», которое уже появлялось в эфире в феврале 2022 года.

2 октября УВБ-76 передала три сообщения за день на фоне выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.