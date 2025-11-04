Появились слухи о смартфоне, который получит сразу две камеры на 200 МП

Vivo X300 Ultra может стать первым в мире смартфоном, который получит две камеры на 200 МП. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на китайского инсайдера Digital Chat Station (DCS) из соцсети Weibo.

Основной модуль с разрешением 200 МП (Sony IMX90E) будет использовать 35-миллиметровое фокусное расстояние, оптимальное для портретной и повседневной съемки. Его дополнят 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-828 и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung HPB с оптической стабилизацией. Для селфи-камеры предусмотрен 50-мегапиксельный датчик.

Смартфон будет оснащен 6,8-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2K и новейшим чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ожидается, что устройство будет работать на базе Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.

Премьера линейки Vivo X300s и X300 Ultra предварительно намечена на второй квартал 2026 года. Примечательно, что Ultra-версия впервые выйдет на глобальный рынок, расширив географию распространения премиальных моделей бренда за пределы Китая.