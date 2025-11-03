В Совфеде предложили разработать детский режим SIM-карт

Специальный детский режим SIM-карт необходимо разработать и внедрить для защиты детей. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

© Газета.Ru

По его словам, данная мера нужна для защиты детей от мошенников и киберрисков. Сенатор добавил, что сейчас в России действует система белых списков сервисов при временных ограничениях мобильного интернета.

Шейкин считает, что такой опыт можно развить, например, создать специальный детский режим, когда телефон ребенка работает только с проверенными контактами и сайтами. При подозрительных звонках уведомление в таком режиме будет поступать родителям.

Сенатор также отметил, что в настоящее время важно использовать детский режим в телефонах, предусматривающий ограничение на установку приложений, фильтрацию звонков и сообщений.

В октябре сообщалось, что количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев 2025 года, выросло более чем на 100% к прошлому году.