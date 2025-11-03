Раскрыта причина древних аномалий магнитного поля Земли

Ученые из Йельского университета установили, что таинственные магнитные аномалии, наблюдавшиеся на Земле свыше полумиллиарда лет назад, могли быть вызваны формированием земного ядра. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Речь идет об эдиакарском периоде — промежутке времени между 630 и 540 миллионами лет назад, когда в геологических породах зафиксировались необычные магнитные следы. Они указывали на якобы резкие и хаотичные перемещения материков, что казалось геологически невозможным.

Новый анализ древних слоев показал: изменения происходили не на протяжении миллионов лет, а в пределах нескольких тысячелетий, что свидетельствует о колебаниях самого магнитного поля, а не о движении литосферных плит.

Авторы уточняют, что даже при сильной нестабильности поле сохраняло общую структуру — оно не было полностью хаотичным. Эти данные противоречат прежним гипотезам, в частности теории «истинного полярного блуждания», согласно которой внешняя кора и мантия Земли могли смещаться относительно полюсов.

Сравнение вулканических пород с осадочными показало, что в среднем положения магнитных полюсов оставались стабильными и не подвергались катастрофическим сдвигам. По мнению исследователей, такая нестабильность могла быть связана с продолжающимся формированием земного ядра: в тот период оно еще не достигло современной структуры и устойчивости, что и вызывало необычные магнитные колебания.