Комета C/2025 A6 (Lemmon) прошла пик яркости, заявили учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Wikipedia

«Комета C/2025 A6 (Lemmon)... прошла пик и быстро снижает свою светимость. Только за первые двое суток ноября комета потеряла около 30% своей яркости, а всего за последние дни снизила её примерно в два раза», — говорится в сообщении.

По прогнозу учёных, за неделю небесное тело потеряет по меньшей мере половину оставшейся яркости.

Ранее ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров в беседе с RT объяснил, кто из жителей России сможет увидеть комету Lemmon.

Позже житель Свердловской области опубликовал фото пролетевшей кометы Lemmon.