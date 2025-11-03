Скрытая под морскими льдами Арктики «невозможная» жизнь озадачила ученых

Ученые были озадачены, обнаружив "невозможную" жизнь, процветающую на Северном полюсе. Крошечные микроорганизмы, невидимые невооруженным глазом, живут прямо под замерзшей поверхностью центральной части Северного Ледовитого океана.

© commons.wikimedia.org

Специалисты из Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что эти бактерии выживают за счет растворенных органических веществ в холодной воде, пишет Daily Mail. Для выживания им также необходимо перерабатывать азот, но, как ни странно, в Северном Ледовитом океане этого газа, как правило, не хватает. То, как именно эти существа процветают в воде, заставило ученых ломать голову.

"Мы обнаружили важное явление под морскими льдами Арктики, которое ранее считалось невозможным, - говорится в заявлении ученых. – Это явление может иметь последствия для пищевой цепочки и углеродного баланса на холодном севере".

Исследователи также предупреждают, что в Арктике меньше морского льда, чем должно быть из-за глобального потепления, что может помочь организмам выжить.

По словам исследователей, эти крошечные организмы официально известны как "диазотрофы, не относящиеся к цианобактериям".

Это азотфиксирующие бактерии, то есть они должны преобразовывать атмосферный азот в пригодную для использования форму азота, такую как аммоний, чтобы выжить, поясняет Daily Mail. В отличие от многих других подводных бактерий, диазотрофы, не относящиеся к цианобактериям, не занимаются фотосинтезом.

В ходе полевых исследований ученые измеряли фиксацию азота в образцах воды в 13 различных местах Арктики с борта исследовательского судна Polarstern. Эксперты обнаружили удивительно высокие показатели фиксации азота, особенно у кромки льда, где лед тает наиболее активно.

Странно то, что в Северном Ледовитом океане азот находится в относительно небольшом количестве, а это означает, что азотфиксаторы не должны там процветать.

"До сих пор считалось, что азотфиксация не может происходить под морским льдом, - говорит автор исследования доктор Лиза фон Фризен. – Предполагалось, что условия жизни организмов, осуществляющих азотфиксацию, были слишком плохими. Мы ошибались".

В Северном Ледовитом океане подобные и другие бактерии питаются, в частности, растворенными органическими веществами, выделяемыми водорослями. В свою очередь, бактерии выделяют "фиксированный" азот (аммоний), который способствует росту водорослей в окружающей воде.

К сожалению, чрезмерный рост водорослей в Арктике может стать плохой новостью, поскольку это может привести к неконтролируемому "цветению водорослей", которое токсично и вредно для рыбы, моллюсков, морских млекопитающих и многого другого, отмечает Daily Mail.

По словам доктора фон Фризен, полученные результаты свидетельствуют о том, что потенциал производства водорослей в Арктике был недооценен. Более того, изменение климата, вероятно, является основной причиной наблюдаемых изменений.

В Арктике морской лед каждый год проходит сезонный цикл, распространяясь осенью и зимой и затем тая весной и летом. Но из-за изменения климата температура в целом повышается, а площадь морского льда в Арктике в среднем уменьшается.

Исследователи предупреждают, что потепление в Арктике происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, что привело к значительному сокращению площади морского льда, его возраста и толщины.

По словам исследователей, в районах активного таяния морского льда, как правило, наблюдается более высокая степень фиксации азота по сравнению с покрытыми льдом районами Арктики. Таким образом, представляется вероятным, что причиной такого повышенного уровня фиксации азота, который они наблюдали, является изменение климата.

Как ни странно, на участках открытой воды уровень содержания азота такой же, как и на покрытых льдом территориях, но команда не уверена, почему это так происходит.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, впервые показывает, что явление фиксации азота происходит под морским льдом даже в центральной Арктике.

Поэтому фиксацию азота следует учитывать "в уравнении", когда люди пытаются предсказать, что произойдет с Северным Ледовитым океаном в ближайшие десятилетия по мере таяния морского льда, добавляют авторы.