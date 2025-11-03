Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце

Вспышечная активность на Солнце продолжит расти в понедельник, 3 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Газета.Ru

«Космическая погода 03 ноября 2025 года. Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — возможны эпизодические геомагнитные возмущения. Вспышечная активность — ожидается дальнейший рост вспышечной активности», — сказано в сообщении.

По данным специалистов, в прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность оставалась умеренно повышенной.

О возобновлении вспышек на Солнце после двухнедельного перерыва сообщалось накануне. Так, 2 ноября около четырех часов утра по московскому времени астрономы зафиксировали на восточном крае звезды вспышку уровня М1.0.

До этого стало известно, что активная область на обратной стороне Солнца, породившая вспышки высшего балла Х, выходит к Земле. Согласно оценкам ученых, вся выходящая к Земле часть Солнца «разрывается» от избытка энергии. По информации Лаборатории, 30 октября крупные выбросы с обратной стороны звезды были зарегистрированы уже в районе экватора, то есть источником, расположенным заметно ниже, чем выходящий и уже частично видимый с Земли активный центр.