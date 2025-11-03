Найдено новое доказательство библейской истории о Моисее

Таинственные руины, найденные в Египте, могут стать новым доказательством библейской истории о Моисее. Археологи в Египте обнаружили остатки массивной крепости, возраст которой составляет 3000 лет, на древнем маршруте, по которому, как полагают многие, проходили во время библейского Исхода.

Крепость, недавно обнаруженная на Северном Синае, находится прямо на легендарной военной дороге Гора, той самой дороге, которую Книга Исход описывает как более короткий путь, которого избегали израильтяне, когда Моисей вывел их из Египта, пишет Daily Mail.

Эксперты заявили, что находка служит весомым доказательством того, что дорога, которая долгое время считалась ключевым местом в повествовании об Исходе, действительно существовала и была сильно укреплена в период, традиционно ассоциируемый с бегством израильтян.

Возраст, масштаб и местоположение этого места совпадают с хронологией и географией, описанными в книге Исход, что вызывает споры о том, насколько древний текст отражает историческую реальность.

Министерство туризма и древностей Египта объявило о находке, назвав ее одной из крупнейших и наиболее значительных крепостей, когда-либо обнаруженных вдоль маршрута Гора, военной и торговой артерии, которая когда-то связывала Египет с Ханааном.

Археологи утверждают, что крепость, построенная в период Нового царства Египта между 1550 и 1070 годами до нашей эры, служила мощным форпостом, охранявшим восточную границу империи во времена, когда, как полагают, жил Моисей.

В книге Исход 13:17 говорится: "Бог не повел их дорогой через страну Филистимлян, хотя она была короче", имея в виду именно этот маршрут, пишет Daily Mail. Теперь недавно обнаруженная крепость представляет собой физическое напоминание о том месте на древней дороге, где когда-то стояли солдаты и наблюдали, как, согласно Священному Писанию, порабощенный народ бежал к Красному морю.

Находка была сделана на месте археологических раскопок Телль-эль-Харуба в Шейх-Зувейде, бедуинском городе в регионе Северный Синай в Египте.

Раскопки выявили обширное укрепление площадью примерно 86 100 квадратных футов с одиннадцатью оборонительными башнями, толстыми стенами из сырцового кирпича и свидетельствами повседневной жизни в его пределах.

Также были обнаружены глиняные черепки, керамические сосуды и ручка кувшина с выбитым именем фараона Тутмоса I, который правил примерно с 1506 по 1493 год до нашей эры, что помогло исследователям датировать сооружение периодом расцвета египетской имперской власти.

"Находки подтверждают, что крепость была полностью функционирующим центром повседневной жизни солдат", - говорится в сообщении министерства.

Археологи также обнаружили большое количество вулканических камней, которые, по-видимому, были привезены с греческих островов, а также большую печь для выпекания хлеба и остатки окаменевшего теста, расположенные неподалеку, - поразительные детали, которые дают яркое представление о жизни на обширной границе Египта.

Официальные лица назвали это место "осязаемым воплощением гения древних египтян в создании комплексной оборонительной системы для защиты египетской земли".

Шериф Фатхи, министр туризма и древностей Египта, сказал, что крепость открывает "новые главы выдающейся военной истории Египта", подчеркивая важность Синая как "земли, хранящей уникальные свидетельства цивилизации на протяжении веков".

Историки отмечают, что, хотя находка не подтверждает историю Исхода во всей ее полноте, она подтверждает ключевые элементы ее истории, особенно существование хорошо охраняемой военной дороги, которую, согласно Библии, израильтянам было предписано избегать.

Дорога Гора, вдоль которой располагались крепости, подобные этой, служила важнейшим торговым и военным путем, протянувшимся от египетской дельты Нила до границ Ханаана.

Его присутствие свидетельствует о том, что Египет сохранял твердый контроль над территорией, которую должны были пересечь израильтяне, и помогает объяснить, почему в библейском повествовании говорится, что Бог вел их более длинным путем по пустыне.

Еще одно недавнее открытие в Египте предоставило доказательства существования Моисея, напоминает Daily Mail. Исследователь Майкл Бар-Рон утверждает, что на протосинаитской надписи возрастом 3800 лет, найденной в Серабит-эль-Хадим на Синайском полуострове в Египте, возможно, написано "зот м'Моше", что на иврите означает "Это от Моисея".

Надпись, высеченная на скале рядом с так называемым Синаем 357 в шахте L, является частью коллекции из более чем двух десятков протосинаитских текстов, впервые обнаруженных в начале 1900-х годов.

Эти письмена, одни из самых ранних известных алфавитных надписей, вероятно, были созданы семитоязычными рабочими в конце XII династии, около 1800 года до н. э.

Бар-Рон, который провел восемь лет, анализируя изображения с высоким разрешением и 3D-сканы, предположил, что эта фраза может указывать на авторство или посвящение, связанное с фигурой по имени Моисей.

Согласно Библии, Моисей вывел израильтян из египетского рабства и известен тем, что получил Десять заповедей от Бога на горе Синай. Однако никаких свидетельств его существования найдено не было.

В других близлежащих надписях упоминается "Эль", божество, связанное с ранним израильским культом, и видны признаки искажения имени египетской богини Хатхор, что указывает на культурную и религиозную напряженность.

Ведущие эксперты сохраняют осторожность, отмечая, что, хотя протосинаитский язык является самым ранним из известных алфавитов, его символы, как известно, трудно расшифровать, подчеркивает Daily Mail.