В потайном бункере спрятана “тайная библиотека” для спасения после Армагеддона

Глубоко под землей, укрытые тоннами известняка, так называемые теневые библиотеки Америки были построены десятилетия назад для спасения цивилизации на случай Армагеддона.

© commons.wikimedia.org

В Федеральном архивном центре Ленекса в Канзасе - хранилище времен холодной войны, вырубленном в известняковой шахте, - архивариусы в масках работают в помещении с низкой температурой, получившем название "Ледяной куб", обрабатывая хрупкие катушки с целлулоидной пленкой, которые однажды могут возродить нацию, пишет Daily Mail.

Эти архивы, защищенные от ядерного оружия, хранятся в тайных библиотеках, многие из которых были построены в начале 1950-х годов, чтобы гарантировать, что даже если города будут уничтожены, знания, законы, культура и коллективная память Америки сохранятся.

"Они думали, что смогут возродить США после ядерной войны, - рассказал Дэвид Бретт Спенсер, младший библиотекарь Университета штата Пенсильвания, в интервью Daily Mail. – Некоторые планировщики полагали, что, если мы правильно подберем архивы для сохранения, правительство, вероятно, сможет продолжать работу без серьезных сбоев".

Хранилища, построенные в обстановке секретности и укрепленные сталью и камнем, должны были выдержать ядерные удары и защитить основы цивилизации. Некоторые из них находятся под равнинами Канзаса или под горами в Пенсильвании, а другие спрятаны в старых шахтах в Кентукки. Все они хранят воспоминания о США, просто ожидая того дня, когда надземному миру, возможно, придется начать все сначала.

Эти подземные архивы действуют и по сей день, служа хранилищем всего, от исторических документов до цифровой инфраструктуры, которая обеспечивает функционирование современного Интернета, продолжает Daily Mail.

"Компании и правительственные учреждения создали совершенно новые способы получения и организации информации, направленные на ее сохранение во время апокалипсиса, - объяснил Спенсер. – Они создали совершенно новые системы классификации, чтобы удовлетворить потребность в быстром поиске информации в условиях разрушенного ландшафта".

Эта работа началась после Второй мировой войны, когда страх перед нападениями нацистов, а затем и паранойя перед угрозой со стороны Советского Союза заставили библиотекарей и правительственных чиновников США уйти в подземный мир.

Спенсер говорит, что подобная идея возникла в Великобритании во время войны, когда архивы хранились в каменных хранилищах, чтобы защитить их от немецких бомб.

"По мере того, как разворачивалась холодная война, - сказал он в интервью Daily Mail, - эти усилия по защите информации продолжались и расширялись, поскольку США столкнулись с угрозой советского ядерного удара, который мог бы преодолеть океаны в течение нескольких часов или минут и нанести ущерб гораздо большего масштаба, чем все, на что были способны державы Оси”.

В 1955 году, во время одного из эпизодов холодной войны, известного как операция "Чайник", библиотекари и военные офицеры на практике проверяли, как книги и микрофильмы выдержат ядерный взрыв. Власти построили целый фальшивый пригород в Неваде под названием Doom Town с манекенами, домами и книжными полками, а затем взорвали бомбы неподалеку.

“Это должно было помочь армии США спланировать действия во время и после ядерной войны, - сказал Спенсер. – "Операция также включала в себя несколько тестов для определения последствий ядерных взрывов для гражданской инфраструктуры и населения Америки".

Спенсер рассказал Daily Mail, что он узнал, что сотрудники Американской библиотечной ассоциации были свидетелями взрывов.

Позже Национальный архив изучил последствия этих взрывов на бумаге, микрофильмах и фотографиях, а затем заказал новые средства защиты для самых ценных документов страны.

После испытаний в 1952 году официальные лица приобрели у корпорации "Мослер Корпорейшн" 55-тонный суперсклад и установили его под галереей, где были выставлены Конституция США и другие основополагающие документы.

Была даже установлена прямая линия связи с Пентагоном для раннего предупреждения о нападении, так что самые священные документы страны можно было в любой момент спрятать под землю, пишет Daily Mail.

На церемонии открытия хранилища президент Гарри Трумэн заявил, что это сооружение сохранит сокровища Америки "от уничтожения настолько, насколько это возможно благодаря уму современного человека".

В последующие десятилетия количество теневых библиотек росло. По всей стране появились десятки секретных хранилищ, некоторые из которых были оборудованы собственными электростанциями, водохранилищами и пожарными командами. Другие превратились в коммерческие предприятия. "В некоторых случаях, - сказал Спенсер, - они хранили материалы на государственных объектах, а в других случаях заключали контракты с такими компаниями, как Iron Mountain".

К 1980-м годам эта практика распространилась далеко за пределы правительственных учреждений. Известная компания по производству жвачки хранила рецепты своей жевательной резинки в подземных хранилищах, а изготовители пиццы - в шахте.

"Сторонние компании, такие как Iron Mountain и Underground Vaults and Storage, разработали больше информационных сервисов, - сказал Спенсер в интервью Daily Mail. – Помимо защиты документов и артефактов от войны, они стали предлагать услуги по уничтожению документов, оцифровке, хранению фильмов, сетевой безопасности и даже оптоволоконных сетей".

Спенсер сказал, что, "к сожалению", у некоторых планировщиков, возможно, был менталитет военных геймеров, готовых считать потери миллионов жизней частью цены победы в Третьей мировой войне - до тех пор, пока они могли помочь библиотекам выжить.

Другие планировщики, добавил он, возможно, рассчитывали, что эти объекты помогут убедить американцев в том, что в ядерной войне можно выжить, и они будут более готовы принять оборонную политику, основанную на ядерном оружии. Они думали, что если сохранить практическую информацию, руководства, чертежи, инструкции по эксплуатации, то выжившие смогут впоследствии перезагрузить США.

Сегодня многие из этих хранилищ времен холодной войны по-прежнему процветают, но были модернизированы для цифровой эпохи, пишет Daily Mail. Низкая влажность и постоянная температура в подземных хранилищах делают их идеальными для хранения жестких дисков и серверов, а также пленки и бумаги.