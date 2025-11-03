Ученые оценили шанс одиночества человечества во Вселенной

Ученые говорят, что есть один шанс из трех, что мы одни во Вселенной и никогда не вступим в контакт с инопланетянами. В новом исследовании доктор Верес Антал, доцент кафедры математики Венгерского сельскохозяйственного университета, утверждает, что Земля, возможно, находится в "Зоне одиночества".

Зона одиночества, как поясняет Daily Mail, это статистическое окно, в котором вероятность существования ровно одной цивилизации нашего технологического уровня выше, чем наличия нескольких таких цивилизаций или их отсутствия вообще. Согласно расчетам эксперта, при самых оптимистичных сценариях наши шансы оказаться в зоне уединения практически равны нулю.

Однако при более реалистичном сценарии вероятность того, что человечество является единственной развитой цивилизацией в космосе, составляет почти один шанс из трех.

"Вероятность одиночества сильно зависит от уровня сложности, о котором идет речь, - объясняет эксперт в своей статье. – Для простой жизни одиночество практически невозможно. В то время как для чрезвычайно развитых цивилизаций оно может стать доминирующим статистическим ожиданием".

Одной из самых больших проблем для астрономов, пытающихся понять наше место во Вселенной, является решение так называемого "парадокса Ферми". Речь идет о вопросе, почему, учитывая примерно 200-400 миллиардов звезд и по меньшей мере 100 миллиардов планет в нашей галактике, не было обнаружено никаких признаков инопланетной жизни.

Астрономы уже выдвинули бесчисленное множество возможных решений парадокса Ферми, которые, как правило, либо утверждают, что жизнь встречается гораздо реже, чем мы думаем, либо что высокоразвитые инопланетяне скрываются от нас.

Однако стратегия доктора Антала заключается в том, чтобы подходить к парадоксу Ферми как к проблеме вероятности.

В своей статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, он утверждает, что существует ряд сценариев, в которых наиболее вероятным исходом является одиночество цивилизации, получившее название "Зона одиночества".

Для любой цивилизации мы можем рассчитать вероятность того, что она находится в зоне уединения, исходя из трех факторов: количества планет во Вселенной, степени сложности этой цивилизации и вероятности существования цивилизации такой сложности.

Из этих трех факторов именно последнее условие, которое доктор Антал называет вероятностью появления, может варьироваться в наибольших пределах.

А для того, чтобы цивилизация оказалась в зоне уединения, вероятность ее появления должна быть достаточно высокой.

Условия для жизни должны быть достаточно общими, чтобы возникло хотя бы несколько форм жизни, но не настолько, чтобы одновременно существовало несколько развитых цивилизаций.

Согласно расчетам доктора Антала, вероятность того, что мы находимся в зоне уединения, составляет 29,1%. Хотя это может показаться завышенным, это не все плохие новости для ученых, пытающихся найти инопланетную жизнь, комментирует Daily Mail.

Чем более развитой становится цивилизация, тем более вероятно, что они являются единственным видом такой сложности во Вселенной. Однако для такой сложной цивилизации, как человечество, не существует сценария, при котором вероятность оказаться в зоне одиночества превышает 50%.

Даже в так называемом сценарии "Критической ситуации на Земле", когда вероятность оказаться в зоне одиночества достигает максимума, вероятность того, что человечество окажется в одиночестве, составляет всего 30,3 процента.

Таким образом, шансы на то, что человечество - не единственный развитый вид во Вселенной, все еще на нашей стороне, заключает Daily Mail.