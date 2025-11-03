Ученые установили новый вид гигантского медведя

Ученые установили и описали новый вид вымершего гигантского медведя уракан Борисяка, который обитал на территории России около пять-шесть миллионов лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин уточнил, что этот вид был по величине как самые крупные из современных бурых медведей, которые весят свыше 700 килограммов.

Отмечается, что, как и все ураканы, это был крупный активный хищник, способный к быстрому бегу. Исследование проводилось на останках, которые были найдены на территории Ставропольского края.

Ранее специалисты Волгоградского регионального ботанического сада подвели итоги полевого сезона 2025 года. За несколько месяцев они провели четыре экспедиции и сделали ряд интересных открытий.