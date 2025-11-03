Американская корпорация Google подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака бренда своего смартфона Google Pixel. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. По его информации, 23 октября 2024 года компания "Гугл ЭлЭлСи" из США подала соответствующую заявку.

Товарный знак регистрируется по одному классу (N9) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - смарт-часы, беспроводное устройство связи, операционные системы, мобильные телефоны, телефонные гарнитуры и батареи.

Google представит бюджетный смартфон Pixel 10a в начале 2026 года, однако портал Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks уже раскрыли дизайн и характеристики гаджета.

Судя по изображениям, Google Pixel 10a повторяет дизайн Pixel 9a с единственным отличием — новый синий цвет, который представлен на рендерах. Смартфон, как и предшественник, не получит выступающий блок камеры, выделяющий флагманские модели Google Pixel, из-за чего устройство выглядит менее выразительно и проще на фоне дорогих моделей.