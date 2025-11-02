WhatsApp* начал предлагать россиянам указать электронную почту

Мессенджер WhatsApp (*принадлежит Metа, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) вслед за Telegram начал внедрять функцию привязки электронной почты для авторизации и восстановления доступа к аккаунту. Соответствующее уведомление стало появляться у российских пользователей в интерфейсе приложения над списком чатов.

Об этом сообщает "Код Дурова".

Данная функция призвана упростить процесс входа в аккаунт в условиях ограничения доступа к SMS и звонкам для подтверждения. Аналогичную возможность в последние дни начал массово предлагать пользователям в России и мессенджер Telegram.

Эти нововведения были реализованы обоими мессенджерами после публикации Павлом Дуровым информации о том, что от российских операторов связи потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp при попытке регистрации.