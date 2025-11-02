Блогеру удалось создать работающий от солнечных батарей квадрокоптер

Инженер-энтузиаст Люк Максимо Белл (Luke Maximo Bell) разработал квадрокоптер, способный летать исключительно на солнечной энергии. Конструкция использует крупногабаритную раму из карбона с 18-дюймовыми пропеллерами, обеспечивающими необходимое пространство и подъемную силу для размещения солнечных панелей.

Свое изобретение Белл продемонстрировал на YouTube-канале Luke Maximo Bell.

«Я оптимизировал каждую часть этого дрона, чтобы максимально повысить его эффективность и воплотить идею питания квадрокоптера от энергии солнца в жизнь», – гласит описание ролика.

Летательный аппарат оснащен 27 ультратонкими фотоэлектрическими модулями, объединенными в сетку 9 на 3 и закрепленными на облегченной несущей конструкции. Благодаря минимальному весу дрон демонстрирует устойчивый полет при прямом питании от солнечных панелей без использования аккумуляторов.

Отмечается, что текущий прототип обладает ограниченной прочностью — один из элементов массива был поврежден котом разработчика, прошедшим по перевернутому аппарату. В планах автора проекта — усовершенствование конструкции с добавлением дополнительных панелей, буферной батареи и системы автономного управления для попытки установления мирового рекорда по продолжительности полета дрона.