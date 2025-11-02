Китайцы проведут в космосе первый эксперимент с млекопитающими

На орбитальной станции "Тяньгун" сейчас находятся сразу шестеро тайконавтов. Корабль "Шэньчжоу-21" , который доставил на борт новый экипаж из трех человек, встретила команда корабля "Шэньчжоу-20", работающая на станции с апреля.

© Российская Газета

Напомним: корабль "Шэньчжоу-21" стартовал 31 октября в 23:44 по пекинскому времени (18:44 мск) с космодрома Цзюцюань (Северный Китай). Примерно через десять минут после старта он вышел на заданную орбиту, а спустя уже три с половиной часа состыковался со станцией. По сообщению Китайского пилотируемого космического агентства, состояние экипажа хорошее.

Впереди у новичков шесть месяцев работы и 27 экспериментов, направленных на развитие исследований в области космической биологии и изучение долгосрочного пребывания человека в космосе. Вместе с тайконавтами на "Тяньгун" прилетели четыре лабораторные мыши - два самца и две самки. Это первый в Китае орбитальный эксперимент с млекопитающими. И он начнется, как раз когда на борту одновременно будут находиться оба экипажа - "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21", сообщает New-Science.ru. После возвращения на Землю грызунов обследуют, чтобы выявить изменения в различных тканях и органах в условиях невесомости.

Кроме того, новый экипаж установит защитные экраны от космического мусора, испытает перспективные скафандры нового поколения и выполнит комплекс научных экспериментов в области биотехнологий, материаловедения, физики микрогравитации и передовых космических технологий.

Командир миссии "Шэньчжоу-21" - опытный тайконавт Чжан Лу, который уже летал в космос три года назад. Вместе с ним в полет отправились 32-летний У Фэй из Китайской академии космических технологий. И он самый молодой китайский тайконавт, достигший орбиты. В экипаже также Чжан Хунчжан, исследователь из Китайской академии наук, специализирующийся на ванадиевых проточных батареях и системах хранения энергии.

Нынешний полет - десятый пилотируемый на "Тяньгун" с 2021 года. Строительство станции началось в апреле 2021-го с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ". Второй модуль "Вэньтянь" был запущен в июле 2022 года, а третий "Мэнтянь" - в октябре того же года. Это третья в мире многомодульная пилотируемая орбитальная станция после станций "Мир" и МКС.