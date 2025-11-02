Realme представила смартфон с хорошим экраном и большой батареей за 20 000 рублей

Компания Realme представила во Вьетнаме серию новых бюджетных смартфонов C85, ориентированных на длительную автономную работу и высокую частоту обновления экрана. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Старшая модель с поддержкой 5G – C85 5G – оснащена ЖК-экраном диагональю 6,8 дюйма с частотой 144 Гц. Тогда как младшая версия – С85 Pro –получила AMOLED-панель с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит.

Обе модели комплектуются аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Процессорная платформа варьируется в зависимости от модификации: Snapdragon 685 в 4G-версии и MediaTek Dimensity 6300 в 5G-варианте. Объем оперативной памяти достигает 8 ГБ, а встроенное хранилище — до 256 ГБ.

Основная камера с разрешением 50 МП и фронтальная на 8 МП одинаковы для всей линейки. Устройства работают на Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0 и имеют защиту от влаги по стандарту IP69 Pro.

Стоимость Realme C85 Pro в конфигурации 8/128 ГБ составляет от 6 490 000 донгов, что по курсу на 2 ноября 2025 года равно примерно 20 000 руб. В свою очередь модель C85 5G стартует от 7 690 000 донгов (примерно 23,5 тыс. руб.). Обе новинки доступны в двух цветовых вариантах — Parrot Purple и Peacock Green.