Космический аппарат ЕКА попробует разобраться в аномалиях объекта 3I/ATLAS

Американскому ученому Ави Лебу можно сказать спасибо. Своим заявлением, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным гостем, он всколыхнул интерес к космосу в самых разных слоях общества. Теперь о визитере знают многие люди, совершенно далекие от науки. Впрочем, ученые признают, что 3I ATLAS стал самым загадочным межзвездным объектом за последние десятилетия.

Какие Ави Леб и его коллег приводят аргументы, что 3I/ATLAS может быть инопланетной технологией?

Первый - орбита, по которой движется объект, не может быть достигнута только за счет действия сил гравитации. Для такой траектории на тело должна действовать еще и какая неизвестная сила. Возможно, объект может ускоряться за счет реактивного движения.

Второй аргумент - необычно яркое свечение. Причем специалисты обращают внимание на его голубоватый оттенок. Такое смещение спектра не характерно для обычных комет: в их свете обычно преобладают желтые и красноватые тона, вызванные отражением солнечных лучей от пыли и углерода. Голубой цвет говорит о совершенно ином составе вещества, скорей всего не природного происхождения.

Третья странность: сразу несколько радиотелескопов зафиксировали серию коротких радиоимпульсов, приходящих из сектора, где в это время находился 3I ATLAS. Особо подчеркивается, что сигналы пришли в необычном диапазоне частот - там, где природных источников почти не бывает.

Впрочем, многие ученые сразу заявили, что эти сигналы имеют вполне природное объяснения, и не следует приписывать им "внеземное" происхождение. По этому поводу Ави Леб отметил, что "пока нет оснований утверждать, будто сигналы исходят от самого объекта, но и игнорировать их нельзя, а потому необходимо изучить, а не замалчивать".

Надо отметить, что до сих пор официальная наука не привела каких-либо объяснений феномена, ограничиваясь сухими бюллетенями. Отсюда по поводу объекта в соцсетях такое количество самых разных версий и даже нелепых слухов. Впрочем, в самое ближайшее время ситуация может кардинально измениться. Дело в том, что, по сообщению Европейского космического агентства (ЕКА), оно решило, начиная с завтрашнего дня, использовать научные инструменты аппарата JUICE для изучения этого загадочного объекта.

Миссия JUICE, запущенная в апреле 2023 года, изначально была предназначена для изучения ледяных спутников Юпитера - Европы, Каллисто и Ганимеда. Как отмечает ЕКА, к наблюдениям 3I ATLAS будут привлечены все основные инструменты аппарата, что позволит получить данные о химическом составе, тепловом излучении и возможной активности объекта с беспрецедентной точностью. Ученые надеются, что эти данные помогут подтвердить или опровергнуть аномалии странного космического визитера.