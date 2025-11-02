Вспышки на Солнце могли повлиять на негравитационное ускорение кометы 3I/ATLAS

Изменение скорости и траектории движения межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него солнечных вспышек.

Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около 10 дней назад во время приближения объекта к перигелию. По данным наблюдений, по "кораблю-комете" в период с 23 по 27 октября должно было ударить не менее 5 больших солнечных выбросов", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, солнечная плазма температурой до 1 млн градусов должна была нарушить динамику кометного хвоста, а также могла повлиять на режимы истечения газа и пыли с поверхности тела. Так, это могло сформировать негравитационную реактивную тягу и привести к изменению скорости и траектории движения кометы, отличную от движения других астероидов под воздействием силы тяжести.

Отмечается, что самый заметный удар по комете может приходиться на 24 октября из-за сильной солнечной вспышки, зарегистрированной на обратной стороне Солнца за двое суток до этого.