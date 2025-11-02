Наталья Касперская предупредила россиян о вредоносных ссылках в Telegram

В рунете участились случаи использования мошенниками против россиян в Telegram исполняемых ссылок, которые также называются гиперссылками. Об этом сообщила глава компании InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская, объясняя причину отключения гиперссылок в своем Telegram-канале.

Исполняемые ссылки представляют собой активные текстовые фрагменты, при нажатии на которые происходит автоматический переход на указанный веб-ресурс через браузер.

Касперская отметила, что для удаленного запуска вредоносных программ на мобильных устройствах необходимо прямое действие пользователя, и именно на этом основана тактика злоумышленников, использующих обманные приглашения и вредоносные URL.

«И, кстати, последнее время злоумышленники активно создают фейковые группы в разных соцсетях и приглашают подписаться», – предупредила эксперт.

Касперская настоятельно рекомендовала пользователям проявлять бдительность, избегать подписки на неизвестные группы и воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам, которые там публикуются.